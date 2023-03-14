Экс-вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко указал на проблему не убранного вовремя тающего снега

На проблемы с уборкой дорог в Петербурге публично заявил бывший вице-губернатор Николай Бондаренко. Он отвечал за ЖКХ и благоустройство, а том числе и за уборку снега. Соответствующую информацию Бондаренко передал на портал губернатора.

Как пишет Neva.Today, бывший вице-губернатор Николай Бондареко оценил работу своего преемника вице-губернатора Анатолия Повелия, который в настоящий момент курирует деятельность комитета по благоустройству под руководством Василия Пониделко.

На свой официальной станице в социальной сети “Вконтакте” Бондаренко описал, что сейчас происходит на улицах из-за таяния неубранных ранее сугробов. Бывший чиновник привел в пример перекресток улицы Сизова и проспекта Испытателей в Приморском районе, где дороги и тротуары залиты грязной талой водой до краев. По его словам, перейти там дорогу для пешеходов “большой квест”.