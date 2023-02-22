В Петербурге сотрудники Почты России активно участвуют в “зеленой” утилизации

За последние время многие российские компании стали активно развивать “зеленые” проекты, направленные на оберегание природы. Также компании мотивируют своих сотрудников проявлять заботу об окружающей среде: не использовать пластиковую посуду, собираться на субботники и так далее. Высокую активность в этом направлении проявляют работники петербургской Почты России.

Как рассказывает “МК в Новгороде”, Почта России стала одной из компаний, кто активно участвует в “зеленой” повестке. Ее сотрудники в Северной столице приняли участие в мероприятии по сбору пластика. За год работники сумели собрать и утилизировать более 300 тонн матерела, а на вырученные средства было куплено необходимое дополнительное оборудование.

По словам начальника почтового отделения на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге Ксении Гавриченко, сортировка отходов вошла в привычку сотрудников почты. Также она отмечает, что отделению сильно помогают клиенты, которые приносят на утилизацию по 4-5 килограмм картона каждую неделю.