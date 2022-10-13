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В Петербурге для борьбы со стихией подготовили 18 “снежных” пунктов

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге к утилизации снега подготовили 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. За сутки они смогут плавить по 101,5 тыс. “кубов” снега.

Как сообщает пресс-служба Смольного, специалисты в обусловленные сроки очистили территории объектов, снегоплавильные камеры, лотки водоотведения от различного мусора. Также на объекты были проведены различные профилактические и  ремонтные работы по подготовке оборудования. Все “снежные” пункты уже перевели в режим ожидания, что позволит им незамедлительно приступить к утилизации снега в случае необходимости.

В Смольном отметили, что при планировке был учтен опыт прошедших зим. Теперь ведомству осталось проработать логистику вывоза снега и заняться обеспечением дополнительных площадок для его складирования.

Напомним, что в 2021 году первый снег окутал петербуржцев уже 24 ноября, а в середине декабря успел выпасть первый “снежный” миллион. Всего за прошлую зиму удалось утилизировать рекордные 4,3 млн “кубов” снега.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге началась подготовка к строительству нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на разработку предпроектной документации.

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