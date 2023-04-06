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Житель Петербурга зафиксировал незаконный сброс строительного мусора на дорогу в Невском районе

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© Фото: скриншот видео

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Рано утром 6 апреля житель Невского района Санкт-Петербурга стал свидетелем несанкционированного сброса строительного мусора вблизи Складской улицы. Очевидец зафиксировал на видео, как грузовой автомобиль «КАМАЗ» сваливал содержимое кузова прямо на дорогу. Заметив петербуржца, водитель транспортного средства поспешно уехал, оставив целую гору древесных и прочих отходов. Об инциденте сообщает Telegram-канал «1703».

На кадрах видеозаписи, предоставленной очевидцем, на фоне обнаруженной им новой стихийной свалки в Северной столице видны расположенные неподалеку многоэтажные жилые дома. Кроме того, администрация канала обращает внимание, что совсем недалеко находится река Оккервиль. Однако эти обстоятельства, судя по всему, совершенно не смутили скрывшегося водителя грузового автомобиля.

В комментариях под постом подписчики Telegram-канала отметили, что это, к сожалению, не единичный случай. Так, в последние несколько лет факты выброса строительного и другого мусора в неположенном месте регулярно фиксируются в разных административных районах «культурной столицы». Причем Невский район, как сообщали журналисты осенью 2022 года, стал лидером по количеству стихийных свалок. Это крайне негативно отражается на экологии региона, однако правительство Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым фактически не предпринимает никаких мер для пресечения подобной деятельности. Активисты и экологи гораздо больше внимания уделяют данной серьезной проблеме, чем представители Смольного.

Напомним, ситуация с вывозом и утилизацией мусора в Петербурге усугубилась после перехода на новую схему обращения с отходами в январе минувшего года. Горожане по-прежнему массово жалуются на антисанитарию на придомовых контейнерных площадках, но в Смольном не спешат реорганизовывать работу ответственного «Невского экологического оператора» (НЭО), который систематически не справляется со своими обязанностями. Наряду с разрастанием стихийных свалок строительного мусора это становится достаточно серьезной проблемой, на решение которой потребуется немало ресурсов и времени.

Недавно петербуржцы обнаружили в Невском районе очередную незаконную свалку. Неизвестные оставили в водоохранной зоне, примыкающей к береговой линии реки Оккервиль, горы различного мусора, который может стать причиной загрязнения водной артерии.

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