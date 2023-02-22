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Вице-губернатор Кирилл Поляков посетил завод "Армалит"

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков посетил машиностроительный завод “Армалит”, где посмотрел на что пошли средства льготного финансирования. Ранее завод получил заем Фонда развития промышленности Петербурга (ФРП).

“Армалит” входит в топ-5 крупнейших арматуростроительных предприятий страны. В июне 2022 года ФРП выдал заводу заем в размере 42 миллионов рублей. Деньги предусматривались на приобретение программного обеспечения для автоматизированной системы мониторинга загрузки и диагностики оборудования.

По словам Кирилла Полякова, этот завод, является одним из известнейших предприятий Петербурга и за счет мер городских поддержки бизнеса, средства льготного финансирования предприятия направляет на развитие производственных мощностей и автоматизацию производства.

Благодаря исполнению обязательств по займам на заводе появились новые высокотехнологичные рабочие места. А в городской бюджет будет направлено 11 миллионов рублей.

Также вице-губернатор отметил, что АО “Армалит” является участником национального проекта “Производительность труда”. Для таких предприятий действуют особые условия займа — плоская шкала под 1% годовых на весь период финансирования.

Поляков добавил, что “Армалит” продолжает развеиваться, ежегодно опережая рост инфляции, а также предлагает высокотехнологичные рабочие места. Стоит также упомянуть, что внутри предприятия появился ученый центр, где сотрудники имеют возможность повысить квалификацию.

Гендиректор АО “Армалит” Михаил Смаковский, в свою очередь, добавил, что кроме учебного центра, реализованного на базе предприятия, в компании также работают с ведущими городскими вузами, колледжами и ПТУ.

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