Вице-губернатор Петербурга Поляков рассказал об увеличении льготных кредитов от ФРП для промышленников города

В Петербурге может увеличится на 200 миллионов рублей максимальный размер льготного кредита для промышленных предприятий, заемщиков Фонда развития промышленности (ФРП) города. Об это сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Во время своего визита на завод компании «ЕВРОПАРТНЕР», расположенного в Красном Селе, Поляков напомнил, что на сегодняшний день минимальный размер кредита, на который предприниматели могут подать заявку в ФРП, составляет пять миллионов рублей, а максимальный — 500 миллионов рублей.

Предприятие компании «ЕВРОПАРТНЕР» уже получило кредит на пять лет в размере 14 миллионов рублей и подало заявку на новый заем в 56 миллионов рублей. Благодаря полученным средствам, завод смог нарастить объемы производства крепежных изделий и преодолеть сложности, вызванные западными санкциями.

Сегодня компания выпускает собственную продукцию, а также изготавливает изделия для торговых марок ФИКСАР, КМП, KNAUF, STANDERS.

Кирилл Поляков отметил, что завод является отличным примером взаимодействия Фонда и городских промышленных предприятий. Также он напомнил, что в прошлом году ФРП был докапитализирован на 4 млрд рублей, что позволило нарастить общий объем средств до 7,1 млрд рублей. В связи с этим власти Северной столицы рассматривают возможность увеличения лимита выдачи средств промышленным предприятиям.