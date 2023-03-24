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Вице-губернатор Петербурга посетил конфетную фабрику и рассказал о развитии пищевой промышленности в городе

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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В Санкт-Петербурге оценили работу конфетной фабрики "Культура", продукция которой продается как в России, так и за рубежом. На предприятие приехал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Чтобы поддержать производителя, из Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса было выделено пять миллионов рублей, которые направили на пополнение оборотных средств предприятия. В частности, было приобретено новое оборудование, среди которого конвекционная печь, тестомес и много другое. Об этом пишет "МК в Питере".

Известно, что на небольшой фабрике "Культура" работают только девять сотрудников, предприятие занимает 250 квадратных метров. Поляков отметил, что шоколад и кондитерские изделия, которые создают эти специалисты, уже пользуются большим спросом как в России, так и за рубежом.

В настоящее время планируются, что продажи продукции "Культуры" будут расширены через партнерские магазины и за счет продажи собственной франшизы. Также вице-губернатор Петербурга отметил, что фабрика является одним из примеров роста объемов переработки в пищевой отрасли. Так, за прошлый год пищевая промышленность в городе подросла на 25 %. 

Поляков заметил, что, учитывая высокий спрос, перед предприятием открываются большие перспективы, поэтому рассматриваются новые меры поддержки фабрики из Фонда развития промышленности Петербурга.

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