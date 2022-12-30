В Петербурге на поддержку промышленных предприятий направили еще 2 млрд рублей

В Петербурге Фонд развития промышленности был докапитализирован на 2 млрд рублей. Средства предусмотрены для поддержки городских промышленных предприятий.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, по итогам года Фонд развития промышленности оказал поддержку промышленным предприятиям Северной столицы более чем на 2 млрд рублей. В сравнении с пришлым, 2021-м, годом сумма выданных фондом займов увеличилась в 2,3 раза. Количество выданных займов с 2021 года увеличилась с 20 до 30.

Фонд предоставляет займы предприятиям по 14 различным программам. В 2022 году запущены четыре новые: «Займы на технологическое присоединение», «Промышленная ипотека», «Займы для системообразующих предприятий на приобретение комплектующих изделий», а также «Займы для поставщиков системообразующих предприятий на приобретение комплектующих изделий».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал о текущем уровне развития городской промышленности, темпах локализации и перспективных отраслях.