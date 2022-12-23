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Вице-губернатор Поляков рассказал, как в Петербурге развивается промышленность

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге в 2022 году развивается промышленный сектор. О текущем уровне развития городской промышленности, темпах локализации и перспективных отраслях рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Промышленность Северной столицы в уходящем году положительно выделяется среди других регионов. За десять месяцев индекс промышленного производства в городе составил 102,8 процента по сравнению с показателями 2021 года. По России средний индекс составляет порядка 100,1 процентов.

Спад в развитии промышленности был зафиксирован в 2020 году, когда значимое влияние оказала пандемия коронавируса. Но даже в такой сложный период промышленные предприятия продолжали работать. После этого специалисты приступили к восстановлению промышленной отрасли.

Поляков рассказал, что в Петербурге “довольно быстро восстановились” ключевые показатели деятельности промышленников. Кроме того, в 2021 году удалось достичь рекордного объема инвестиций в основное производство – более 100 млрд рублей.

Однако несмотря на стабилизацию ситуации, в 2022 году промышленники вновь столкнулись со стрессом. По словам чиновника, сильнее всего повлияли санкции, ограничивающие доступ к технологиям и оборудованию.

Также многие зарубежные компании покинули российский рынок. Но на смену им приходят местные компании. На фоне этого некоторые секторы промышленности демонстрируют взрывной рост.

Поляков отметил, что за девять месяцев 2022 года в регионе на 60 процентов выросло производство одежды. Также значительно – на 40 и 30 процентов – ускорилось производство бумаги и мебели соответственно. Кроме того, стремительный рост зафиксирован в производстве пищевых продуктов, металлической продукции и других.

Всего петербургские промышленники с января по октябрь отгрузили продукцию, которая оценивается  в 3,3 трлн рублей. Доля Санкт‑Петербурга в общем объеме машиностроительной продукции по России составила 8,4%.

Поляков заявил, что “предприятия высокотехнологичных отраслей также инвестировали в запуск новых производственных линий”. Он привел в пример городского производителя авиационных двигателей “ОДК-Климов”.

Кроме того, в Петербурге зафиксирован рост производственной кооперации. Малые и средние предприятия города стали чаще заключать контракты с крупными заказчиками.

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