Информация о сроках открытия Zara в России появится на следующей неделе

В России вновь появятся магазины Zara. Сроки их открытия пообещали огласить на следующей неделе.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, приблизительные сроки открытие магазинов одежды Zara будут озвучены на будущей неделе. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Он также добавил, что на следующей неделе компания представит концепцию того, как именно будут открываться магазины. Кроме сроков открытия, будут также оговорено, какие именно из магазинов будут открыты и в каких регионах страны.

Также Евтухов подметил, что новые владельцы должны перед началом работы завершить сделку по покупке активов Zara в России.

Напомним, что Zara была представлена на российском рынке испанской группой Index. Кроме Zara группа также представляла магазины под брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В марте 2022 года испанский ритейлер принял решение приостановить деЯтельность на территории РФ.