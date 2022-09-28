Lime и «Стокманн» планируют открытие магазинов для дома

Из-за ухода из России Zara Home, H&M Home и IKEA у некоторых отечественных сетей возник интерес к сегменту товаров для дома.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, об запуски товаров для дома задумались Lime и «Стокманн». Отмечается, что первые точки могут отрыться уже в 2023 году. Эксперты говорят, что конкуренция в этом сегменте остается достаточно высокой и у новых игроков могут возникнуть определенный проблемы с логистикой.

На данный момент известно, что в июле этого года владелец сети магазинов одежды Lime Дмитрий Хохлов подал заявку на регистрацию товарного знака Lime Home. Среди товаров, указанный в заявке, упоминаются осветительные приборы, кухонная утварь, предметы декора и т.д.

Также сеть универмагов «Стокманн» тоже планирует отрывать свои магазины для дома. Глава сети Геннадий Левкин сообщил, что первый магазин под названием «Стокманн Home» может открыться в торговом центре «Фестиваль» на юго-западе Москве в начале следующего года. Стоит отметить, что у «Стокманна» уже имеются в продаже товары для дома.