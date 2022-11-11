Турецкий бренд Koton откроется в Петербурге вместо Marks & Spencer в ТРК “Лето”

В Петербурге в ТРК “Лето” на месте ушедшего из России британского магазина Marks & Spencer свою точку откроет турецкий бренд Koton.

Как пишет “МК в Питере”, об этом рассказал генеральный директор торгового центра Андрей Должиков. По его словам, ТРК также рассматривает возможность привлечение других турецких брендов на свободные площадки. Но пока не известно, с какими именно компании торговый комплекс ведет переговоры.

Бренд Koton уже знаком петербуржцам, так как его магазины есть в “Галерее”, “Охта Молле” и “Балкании Нова”. В нем представлены женская, мужская и детская одежда, а также аксессуары.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Lime и "Стокманн" задумались о создании линейки товаров для дома после ухода с российского рынка Zara Home, H&M Home и IKEA. Первые точки могут отрыться уже в 2023 году.