Владелец Zara и Bershka хочет возобновить сотрудничество с Россией

Владеющая брендами Zara и Bershka испанская сеть магазинов одежды Inditex хочет возобновить деятельность в России, когда представится взможность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего Inditex Оскара Гарсиа Масейраса.

Текстильна группа продолжает следить за развитием политической ситуации. При этом фирма собирается возобновить свою деятельность в России, как только это будет возможным и позволят условия.

Напомним, что Inditex, у которой в России было более 500 магазинов, в начале марта решила временно прекратить работу на территории РФ.

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