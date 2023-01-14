Петербуржцы завалили Смольный жалобами на протечки крыш

Жители Санкт-Петербурга из разных районов продолжают заваливать правительство города жалоба на протечки и несвоевременный ремонт крыш. Из-за халатной работы Фонда капитального ремонта страдают имущество и недвижимость горожан, однако в Смольном продолжают закрывать глаза на ситуацию.

С приходом потепления портал «Наш Санкт-Петербург» оказался завален сотнями жалоб на протечки крыш. Проблема стара для города – только в прошлом году СМИ сообщали, что Фонд капитального ремонта сорвал собственные планы по ремонту кровли. На сентябрь 2022 года было выполнено лишь 950 видов работ из 1885 запланированных. Журналисты и эксперты предупреждали, что до конца года порядка 50% объектов Петербурга не будут сданы.

При этом жалобы поступают из разных районов. Так, например, житель Петродворцового района по имени Степан сообщает, что у него в квартире протекает крыша. В результате были испорчены отделка потолка, стены и мебель в санузле.

«Протекает кровля над квартирой и в подъезде на 5 этаже. Систематически возникающая на протяжении более, чем пяти лет проблема. При таянии снега или обильном дожде, вода течет по стенам и потолку в санузле квартиры и на лестничной клетке. Неоднократно обращались в управляющую компанию, сами вместе со специалистами от УК поднимались на кровлю, находили проблему, но так ничего и не устранено в итоге. Отделка потолка, стен и мебель в санузле испорчены», — сообщил Степан.

Аналогичные протечки в квартире обнаружил житель Красногвардейского района по имени Сергей. Он рассказал, что из-за повреждения кровли вынужден подставлять ведро под воду, чтобы не затопить соседей.



Жительница Московского района также рассказала о серьезной протечке в квартире, в результате которой ей придется переклеивать обои и делать ремонт. Она добавила, что потопы происходят регулярно из года в год.

«Протечка крыши, затопило квартиру по адресу Краснопутиловская 98 лит А. Протечки происходят, каждый год с периодичностью погодных условий, в момент дождей и оттепели. На обращение в управляющую компанию "Пулковская усадьба", слышим ответы, что работа проведена, а остальное это проблемы фонда капитального ремонта», — поделилась женщина.

Аналогичные протечки крыши зафиксировал житель Центрального района по имени Антон. Мужчина был вынужден повторно обращаться на портал после проведенного «ремонта».

«После оттепели произошла очередная протечка кровли. Происходит постоянное затопление квартиры по 8 Советской д. 6-8 в связи с протечками кровли. ЭУ-1 ООО «ЖСК-3» Центрального района не может найти место протечки и выполнить ремонт кровли своими силами, который устранил бы протечки. Плановый ремонт кровли намечен на 2027 – 2029г. 7 лет жить в постоянно затапливаемой квартире считаю невозможным. Прошу участия в решении сложившейся ситуации», — рассказал мужчина.



Таким образом петербуржцы продолжают буквально тонуть, пока сотрудники ФКР бездействуют. При этом в администрации губернатора Александра Беглова не хотят повлиять на своих подчиненных и прийти на помощь жителям Санкт-Петербурга.

Ранее СМИ сообщили, что петербургский ФКР может вновь не справиться со своими обязанностями в 2023 году.