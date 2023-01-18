Фонд капремонта рассказал о новой технологии ремонта крыш

Протечки продолжают оставаться одной из самых распространенных и неприятных проблем для собственников квартир на верхних этажах. Чаще всего протечки крыш происходят из-за нарушения герметичности кровельного пирога.

Кровельный пирог – многослойная конструкция, от которой зависит функциональность и целостность кровли. Каждый ее слой имеет свою функцию. Она может быть как утепленной, так и неутепленной. Нарушения технологии или истечения срока эксплуатации любого из слоев негативно сказывается на защитной способности крыш и приводит к неприятным последствиям.

Обычно в конструкцию входят: несущее основание, пароизоляция, многослойный утеплитель, гидроизоляция. Однако стоит отметить, что слоев может быть и больше. Их число зависит от назначения крыши, типа перекрытия и материала покрытия. Разумеется, чем больше слоев, тем меньше вероятность возникновения протечек.

В случае небольших проблем неисправность способна устранить управляющая компания. Однако полномасштабный ремонт подразумевает полное снятие всех слоев. Стоимость таким работ достаточно высокая, а срок исполнения может оказаться довольно длительным.

С учетом специфики работы с кровельными пирогами Фонд Капитального ремонта Петербурга (ФКР) в 2022 году стал ремонтировать крыши по новой ВИР-технологии. С ее помощью успешно были отремонтированы 25 крыш в прошлом, 2022-м, году.

ВИР-технология – это технология локальной переработки битумных отходов. Она экологична, безопасна, эффективна и экономична.

С помощью этой технологии старые слои кровельного покрытие измельчают в стружку, затем в специальной камере нагревают до 190 градусов, а в получившися сплав добавляют полимеры, пластик и смазочную жидкость. Полученной массой покрывают кровлю.

Переработанный ВИР-пластик обладает прочностью армированного фиброволокнами полимера и эластичностью битумно-латексной мастики. Это делает материал устойчивым к температурным перепадам. Также материал легкий по весу, а главное – он обеспечивает гидроизоляцию и не допускает образования протечек.

Также материал неприхотлив к погодным изменениям, что так часто наблюдаются в Петербурге. Это позволяет сократить ремонтный период. Также данный метод экологичен и не является дорогостоящим.

Помимо введения новых технологий, ФКР под куроводством Дмитрия Шутова в 2022 году ввел нововведения в работе с подрядчиками. Так, Фонд стал применять технологию ПИР+СМР, за счет которой разработкой проекта и проведением работ занимается один и тот же подрядчик. Это позволяет детальнее изучить объект и подобрать оптимальные для него материалы и техники.