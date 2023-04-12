  • 12 Апрель 2023
USD 13.04.2023 82.0934 +-0.0865
USD ММВБ 17:38 82.1830  
EUR 13.04.2023 89.7599 +0.0328
EUR ММВБ 17:38 90.3560  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Северной столице могут вырасти взносы на капитальный ремонт

Автор:


© Фото: Baltphoto /Валентин Егоршин

Темы дня

В Петербурге могут вырасти взносы на капремонт многоквартирных домов. Предполагается, что увеличение сумм поможет вовремя закончить все работы.

По словам главы жилищного комитета Петербурга Олега Зотова, чтобы выполнить капитальный ремонт, необходимо иметь определенную денежную сумму, которая складывается из взносов петербуржцев и бюджетной субсидии. Отмечается, что до этого горожане платили меньше того, что необходимо для полного выполнения всех обязательств по программе капремонта. Об этом пишет ТАСС.

При этом подчеркивается, что плата всегда соотносится с финансовыми возможностями петербуржцев.

В настоящее время некоторые суммы на работы выделяются из городского бюджета. Так, за 2023 год планируется предоставить около 6 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что специалисты капремонта придумали технологию, способную решить проблему с протечкой крыш. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram