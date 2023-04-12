В Северной столице могут вырасти взносы на капитальный ремонт

В Петербурге могут вырасти взносы на капремонт многоквартирных домов. Предполагается, что увеличение сумм поможет вовремя закончить все работы.

По словам главы жилищного комитета Петербурга Олега Зотова, чтобы выполнить капитальный ремонт, необходимо иметь определенную денежную сумму, которая складывается из взносов петербуржцев и бюджетной субсидии. Отмечается, что до этого горожане платили меньше того, что необходимо для полного выполнения всех обязательств по программе капремонта. Об этом пишет ТАСС.

При этом подчеркивается, что плата всегда соотносится с финансовыми возможностями петербуржцев.

В настоящее время некоторые суммы на работы выделяются из городского бюджета. Так, за 2023 год планируется предоставить около 6 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что специалисты капремонта придумали технологию, способную решить проблему с протечкой крыш.