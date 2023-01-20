В Петербурге «мокрые фасады» помогают горожанам экономить и спасают их от холодов

В Северной столице лишние затраты на отопление и угроза здоровью жителей многоквартирных домов зачастую появляются из-за низкого класса энергоэффективности. Сейчас специалисты активно борются с этой проблемой посредством установки «мокрых фасадов» и других новых технологий.

Всего выделяется 9 классов энергоэффективности зданий. Дома с классом А потребляют меньше всего энергии, а платежи за ЖКХ в них составляют до 40% от средних в регионе. В тоже время, жильцы зданий с классами F и G могут переплачивать за тепло выше среднего на 50% и больше.

Чтобы решить проблему с оставшимися еще со времен массовой застройки домами специалисты реконструируют и утепляют уже готовые фасады. Так, Фонд капремонта Северной столицы практикует применение технологии «мокрый фасад», которая сокращает утечку тепла, расходы горожан на отопление, и отмечается легкой нагрузкой на само здание, благодаря чему последующий уход и ремонт за домом не составит труда.

Примечательно, что «мокрый фасад» имеет такое название не просто так, а из-за применения жидких материалов и специальной технологии при установке.

Такой метод пользовался популярностью при ремонте домов индустриальной застройки 1950-1960-х годов, но может быть применен и для более молодых новостроек. Главным условием остается, чтобы на фасадах не было несанкционированных пристроек.



В дополнение к «мокрым фасадам» Фонда капремонта оборудовал дома города тепловыми пунктами, автоматически регулирующими интенсивность подачи тепла в зависимости от погоды.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Фонде капремонта Петербурга, которым руководит Дмитрий Шутов, рассказали о новой технологии ремонта крыш. Напомним, что протечки - это все еще одна из самых распространенных проблем для собственников квартир на верхних этажах.