  • 20 Январь 2023
USD 21.01.2023 68.6656 -0.1811
USD ММВБ  
EUR 21.01.2023 74.3434 -0.0624
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге «мокрые фасады» помогают горожанам экономить и спасают их от холодов

Автор:


© Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Темы дня

В Северной столице лишние затраты на отопление и угроза здоровью жителей многоквартирных домов зачастую появляются из-за низкого класса энергоэффективности. Сейчас специалисты активно борются с этой проблемой посредством установки «мокрых фасадов» и других новых технологий.

Всего выделяется 9 классов энергоэффективности зданий. Дома с классом А потребляют меньше всего энергии, а платежи за ЖКХ в них составляют до 40% от средних в регионе. В тоже время, жильцы зданий с классами F и G могут переплачивать за тепло выше среднего на 50% и больше.

Чтобы решить проблему с оставшимися еще со времен массовой застройки домами специалисты реконструируют и утепляют уже готовые фасады. Так, Фонд капремонта Северной столицы практикует применение технологии «мокрый фасад», которая сокращает утечку тепла, расходы горожан на отопление, и отмечается легкой нагрузкой на само здание, благодаря чему последующий уход и ремонт за домом не составит труда.

Примечательно, что «мокрый фасад» имеет такое название не просто так, а из-за применения жидких материалов и специальной технологии при установке.

Такой метод пользовался популярностью при ремонте домов индустриальной застройки 1950-1960-х годов, но может быть применен и для более молодых новостроек. Главным условием остается, чтобы на фасадах не было несанкционированных пристроек.

В дополнение к «мокрым фасадам» Фонда капремонта оборудовал дома города тепловыми пунктами, автоматически регулирующими интенсивность подачи тепла в зависимости от погоды.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Фонде капремонта Петербурга, которым руководит Дмитрий Шутов, рассказали о новой технологии ремонта крыш. Напомним, что протечки - это все еще одна из самых распространенных проблем для собственников квартир на верхних этажах. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram