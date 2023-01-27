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Фонд капремонта рассказал, что осталось от блокады на домах Петербурга

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© Фото: Пресс-служба Фонда капремонта

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В Петербурге некоторые здания до сих пор скрывают следы войны. В Фонде капремонта города поделились, с чем приходилось сталкиваться рабочим, и какие напоминания о тех днях хранят дома петербуржцев.

В День полного снятия блокады, 27 января, в пресс-службе Фонда капремонта рассказали, что за прошедшие с освобождения Ленинграда 79 лет были проведены серьезные работы по восстановлению городских зданий, и сейчас специалисты нечасто сталкиваются со следами военного времени. Тем не менее, случаи бывают. Об этом сообщает Neva.Today.

Так, например, в доме 44 на Серпуховской улице рабочие наткнулись на материал, который использовался в домах для починки дыр, появляющихся от бомбежек. В блокадном городе чаще всего для этого использовался, например, битый кирпич и какие-либо обломки. 

Второй пример, который привели в Фонде, - это дом 13 на 2-ой Комсомольской улице, где был обнаружен изрешеченный выстрелами фасад. Специалисты отремонтировали здание, сделав ему штукатурный слой, который, вероятно так и не был установлен из-за начала войны.  

Рассказав об эхе войны, Фонд под руководством Дмитрия Шутова не только напомнил горожанам о важной дате, но и выразил благодарность героям-защитникам Ленинграда, а также поздравил петербуржцев с важным праздником.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Фонд капремонта назвал технологию ремонта городских крыш. Речь идет о борьбе с протечками.

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