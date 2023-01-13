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Железнодорожники рассказали, что чаще всего теряли пассажиры в 2022 году

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© Фото: Baltphoto

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Железнодорожники за прошедший, 2022-ой, год нашли в вагонах потчи одну тысячу разнообразных личных вещей, забытых пассажирами.

Как пишет “МК Калининград”, чаще всего люди забывают в вагонах зонтики, шапки, перчатки, шапки, телефоны и наушники. Среди необычных вещей, что попадались сотрудникам Калининградской железной дороги, были шорты, чемодан с книгами и одеждой и флешки.

К началу 2023 года сотрудники начитали 773 вещи, которые были забыты за минувший год. Чтобы найти утраченную в поезде вещь, нужно заполнить онлайн-заявление, в котором были бы указаны личные данные и телефон. Затем необходимо предоставить описание потерянного предмета. Сделать это необходимо в течении 30 дней после потери.

Ранее мы также рассказывали, что Октябрьская железная дорога Петербурга за 2022 год перевезла почти 160 миллионов человек. Этот показатель превышает данные 2021 года более чем на 10,3%. Почти 141,5 миллионов воспользовались поездками на поездах пригородного следование, а 18 миллионов воспользовались поездами дальнего следования.

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