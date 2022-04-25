19 дополнительных поездов запустят между Петербургом и Москвой

Между Петербургом и Москвой в период майских праздников запустят дополнительные поезда. Они будут курсировать с 29 апреля по 10 мая. Информация об этом появилась на сайте Октябрьской железной дороги.

На эти дни назначили 19 поездов. Десять из них будут следовать из Петербурга в Москву и девять обратно. На сайте ОЖД опубликован полный список рейсов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на майские из Петербурга по России направят дополнительные поезда. Между Петербургом и Казанью, Великими Луками, Белгородом и Москвой увеличат число составов.