Правительство России утвердило квоты на целевое обучение в вузах на 2023 год

Правительство России утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах на 2023 год.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, в правительстве утвердили квоты приема на целевое обучение в вузах на будущий год. Большинство бюджетных мест отдадут на медицинские специальности. Так, студенты по специальности “Лечебное дело” (специалист) получат 75% бюджетных мест, а “педиатрия” (специалист) – 76%. По дефицитным специальностям ординатуры – 100% мест.

Отмечается также, что для будущих специалистов в сферах самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов будет выделено 70% целевых мест.

А 60% квот пойдет для студентов по специальностям “Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей”, ‘Проектирование авиационных и ракетных двигателей”, “Радиоэлектронные системы и комплексы”.

Вся аспирантура получит 33% мест.