К концу 2022 года в Петербурге появится новая система с электронными учебниками ФГИС «Моя школа». Проект разработан Министерством просвещения России.

Новая цифровая платформа позволит ученикам, их родителям и учителям иметь доступ к материалам обучения, собранным в одном месте. На данный момент с системой знакомятся учителя. До конца года планируется подключить 10% петербургских школ. Кроме учебных материалов на портале разместят информация электронного школьного дневника, расписания уроков, журнал, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотека цифрового образовательного контента. Об этом сообщается в пресс-службе комитета по образованию Петербурга.

Целью системы «Моя школа» является расширение возможностей образования и создания эффективной среды для школьников. Она поможет в выборе будущей профессии, а также в выборе вуза.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутат Государственной Думы РФ и председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая рассказала о том, как быть, если в школе у дома закончились места.