  • 21 Сентябрь 2022
USD 21.09.2022 60.0158 +-0.1504
USD ММВБ  
EUR 21.09.2022 60.0507 +0.0081
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Холдинг "Евроинвест" Андрея Березина помог Гатчинской гимназии получить новую мебель

Автор:


© Фото: Евроинвест

Темы дня

Для учащихся Гатчинской гимназии имени К. Д. Ушинского новый учебный год начался в обновленном классе с новой мебелью, которая была создана по методике доктора медицинских наук Владимира Базарного. В качестве партнера по ее установке выступила компания “Eвроинвест” Андрея Валерьевича Березина.

Более 30 лет Владимир Базарный вместе с коллегами занимался разработкой теории раскрепощения детей в условиях школы и создал систему реорганизации физиолого-эргономической основы учебного процесса. Данная система была официально одобрена и рекомендована Минздравом в 1989 году в рамках федеральной программы “Массовая первичная профилактика школьных форм патологи, или развивающие здоровье, принципы конструирования учебно-познавательного процесса в детсадах и школах”.

В наши дни для школ Ленинградской области доступны парты и зрительно-вестибулярные тренажеры системы Базарного. Компания “Евроинвест” помогла Гатчинской гимназии оборудовать обновленный класс. Андрей Березин подчеркивает важность в помощи и поддержки отечественного образования.

По его словам, такая поддержка входит в ряд ключевых составляющих кодекса социальной ответственности холдинга. Поэтому, когда пришло предложение поучаствовать в организации комфортных учебных мест для школьников, в компании сразу же откликнулись.

Андрей Березин также сказал, что, по его мнению, одним из самых важных задач для страны в наши дни – активно инвестировать в развитие будущих кадров. Иначе, как он отмечает, прорыва не случится.

Компания “Евроинвест” системно занимается поддержкой сферы образования в России.К примеру, она учредила стипендию имени космонавта Георгия Гречко для студентов и аспирантов ВОЕНМЕХа. Также в формате государственно-частного партнерства холдинг принимает участие в в создании Губернаторского лицея Ленинградской области во Всеволожске.

В оснащении Гатчинской гимназии также принимали участие депутат парламента Ленобласти Анна Хмелева и компания “Наука и образование будущего”.

Кроме помощи школьникам, группа компаний “Евроинвест” привлекает к работе лучших студентов из российских вузов. Андрей Березин убежден, что будущее страны стоит именно за одаренными интеллектуалами. При этом, он отмечает, что на сегодняшний день сильно ощущается нехватка и утечка таких кадров. Компании, входящие в холдинг, занимаются набором молодых специалистов и делают все возможное для сохранения имеющихся кадров.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram