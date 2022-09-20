Холдинг "Евроинвест" Андрея Березина помог Гатчинской гимназии получить новую мебель

Для учащихся Гатчинской гимназии имени К. Д. Ушинского новый учебный год начался в обновленном классе с новой мебелью, которая была создана по методике доктора медицинских наук Владимира Базарного. В качестве партнера по ее установке выступила компания “Eвроинвест” Андрея Валерьевича Березина.

Более 30 лет Владимир Базарный вместе с коллегами занимался разработкой теории раскрепощения детей в условиях школы и создал систему реорганизации физиолого-эргономической основы учебного процесса. Данная система была официально одобрена и рекомендована Минздравом в 1989 году в рамках федеральной программы “Массовая первичная профилактика школьных форм патологи, или развивающие здоровье, принципы конструирования учебно-познавательного процесса в детсадах и школах”.

В наши дни для школ Ленинградской области доступны парты и зрительно-вестибулярные тренажеры системы Базарного. Компания “Евроинвест” помогла Гатчинской гимназии оборудовать обновленный класс. Андрей Березин подчеркивает важность в помощи и поддержки отечественного образования.

По его словам, такая поддержка входит в ряд ключевых составляющих кодекса социальной ответственности холдинга. Поэтому, когда пришло предложение поучаствовать в организации комфортных учебных мест для школьников, в компании сразу же откликнулись.

Андрей Березин также сказал, что, по его мнению, одним из самых важных задач для страны в наши дни – активно инвестировать в развитие будущих кадров. Иначе, как он отмечает, прорыва не случится.

Компания “Евроинвест” системно занимается поддержкой сферы образования в России.К примеру, она учредила стипендию имени космонавта Георгия Гречко для студентов и аспирантов ВОЕНМЕХа. Также в формате государственно-частного партнерства холдинг принимает участие в в создании Губернаторского лицея Ленинградской области во Всеволожске.

В оснащении Гатчинской гимназии также принимали участие депутат парламента Ленобласти Анна Хмелева и компания “Наука и образование будущего”.

Кроме помощи школьникам, группа компаний “Евроинвест” привлекает к работе лучших студентов из российских вузов. Андрей Березин убежден, что будущее страны стоит именно за одаренными интеллектуалами. При этом, он отмечает, что на сегодняшний день сильно ощущается нехватка и утечка таких кадров. Компании, входящие в холдинг, занимаются набором молодых специалистов и делают все возможное для сохранения имеющихся кадров.