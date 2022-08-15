Вице-губернатор Княгинин рассказал о будущем высшего образования в Петербурге

В Петербурге закончился период приемной компании в вузы. Вице-губернатор Александр Княгинин поделился своим видением на тему того, какое будущие ждет высшее образования в городе.

Как пишет Neva.Today, Вице-губернатор Александр Княгинин рассказал о будущем высшего образование и образования и о вероятном отказе от Болонской системы из России. К слову, дискуссии об ее отмене идут уже не первый год. Вице-губернатор считает, что такое решение стоит обсуждать с ректорами и студентами вузов.

По мнению Княгинина, принимаемые решения не должны в любом случае не должны мешать возможностям студентов. Поэтому надо найти баланс интересов с государством, финансирующим высшую школу.

Также вице-губернатор отметил, что отношения с иностранными вузами постепенно восстановятся. А в будущем в городе на Неве вырастит востребованность специалистов в области биотехники, математики и инженерии.