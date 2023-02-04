Северная столица хочет наладить взаимодействие с Мексикой сразу по нескольким направлениям

Северная столица планирует наладить взаимодействие с Мексикой по ряду направлений, среди которых информационные технологии, медицина и образование.

Накануне, третьего февраля, стало известно, что в Санкт-Петербург с рабочим визитом прибыл посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас. В ходе совещания с властями города он обсудил возможное взаимодействие Санкт-Петербурга и Мексики, которое, по его мнению, имеет большой потенциал. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, может быть налажено взаимодействие в сфере информационных технологий. Отмечается, что треть всего программного обеспечения в РФ разрабатывается городскими компаниями. Кроме того, может быть запущен обмен студентами, а также проведена совместная работа над образовательными и исследовательскими проектами. Сейчас в петербургских вузах образование получают 75 учащихся из Мексики.

Кроме того, Мексика и Петербург могут начать сотрудничать в сферах производства медицинского оборудования и лекарств, судостроения и энергетического машиностроения, а также укреплять связи между высокотехнологичными компаниями.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в январе стало известно об одобрении появления генерального консульства республики Беларусь на территории Санкт-Петербурга.