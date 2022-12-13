Юная жительница Калининграда получила подарок от Владимира Путина

В Калининграде маленькая девочка получила подарок от президента России Владимира Путина.

Как рассказал “МК в Калининграде”, четырехлетняя Ксюша получила поздравления от министра социальной политики региона Анжелики Майстер. Также министр передала маленькой горожанке домик для кукол – подарок от президента. О таком домике Ксюша давно мечтала.

Мама девочки – Галина Сарапульцева – написала президенту в октябре этого года письмо, в котором рассказала, что ее дочке недавно поставили в инвалидность, но она верит в чудеса и хочет быть здоровой. Также в обращении женщина отметила, что девочка мечтает пожать главе государства руку, и попросила Владимира Путина открытку с поздравлениями.

Девочка рассказала о своем домашнем питомце и прочитала стихотворение. Министер по соцполитике Калининграда Анжелика Майстер пожелала маленькой Ксюше, чтобы ее мечты исполнялись.