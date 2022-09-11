В Петербурге может появиться федеральный курорт

Существует вероятность, что Петербург будет привлекать туристов не только культурными памятники, но и пляжами. Такой вариант стали рассматривать после слов президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Neva.Today, глава государства принял участие в заседании Госсовета по туризму в рамках Восточного экономического форума. Там он заявил о том, что в Росси необходимо развивать курорты на берегах России.

Среди перечисленных вариантов для развития туризма президент упомянул и побережье Балтийского моря. А регионов, которые могут развивать туризм на этом побережье всего три: Калининград, Ленинградская область и Петербург. Северную столицу омывает Финский залив, являющийся частью Балтийского моря.

На развитие нового курорта в городе на Неве можно взять из городского бюджета, получившего рекордные доходы за 2022 год.