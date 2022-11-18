В Ленобласти продолжают планомерно восстанавливать права обманутых дольщиков

В Ленинградской области за последние 4,5 года были восстановлены права свыше 24 тысяч обманутых дольщиков.

Как передает ivbg.ru, на сегодняшний день в регионе завершается строительство 44 проблемных объектов. Благодаря участию привлеченных инвесторов продолжается работа по 27 домам.

До конца текущего года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввод в эксплуатацию четырех домов ЖК «Щегловская усадьба», по одному дому в ЖК «Ёлки Вилладж» и «Солнце». Силами инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК «Радужный», 2 корпуса ЖК «Северный вальс», секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», 5 корпуса ЖК «Чистый ручей», 3 корпуса ЖК «Ювента» и ЖК «Дом в Сосново».

Стоит отметить, что сумму компенсации рассчитывают после того, как Наблюдательным советом Фонда будет принято соответствующие решение. Средняя стоимость “квадрата” в новостройке в Ленобласти выросла почти в два раза за последние несколько лет — с 67,4 тысяч рублей до 123,4 тысяч рублей.