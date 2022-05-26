К 2024 году в Ленобласти хотят решить проблему обманутых дольщиков

Власти Ленинградской области мобилизовали ресурсы, чтобы завершить строительство проблемных объектов. К началу 2024 года в регионе хотят, чтобы не осталось обманутых дольщиков и проблемных объектов. Как сообщает NSP, такое заявление сделал губернатор Ленобласти во время "Часа субъекта" в Совете Федерации.

По его словам, в последние десять лет 7% составила доля жилых недостроев в области. Из бюджета направили 11 млрд рублей на решение вопроса с проблемными объектами и пострадавшими дольщиками.

К концу 2021 года в Ленинградской области было 22 тысячи обманутых участников долевого строительства.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что город вышел на финишную прямую по решению проблемы обманутых дольщиков.