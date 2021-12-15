Восемь незаконно занятых помещений освободили в центре Петербурга

В центре Петербурга освобождены восемь незаконно занятых помещений. В пресс-службе комитета по контролю за имуществом уточнили, что многие из них находятся в объектах культурного наследия.

Помещения самовольно использовались под жилье или склады, несмотря на отсутствие договора аренды. В частности, были освобождены от незаконных квартирантов комнаты на Таврической и 10-й Советской улицах, Лиговском и Литейном проспектах, а также в Басковом переулке и на улицах Чайковского и Марата. Уточняется, что по каждому из этих объектов имеются долги перед городом. Их общая сумма составляет шесть миллионов рублей.

Пока помещения освобождены только частично. Из оставшихся заканчивают вывозить имущество пользователей и мусор.