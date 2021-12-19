Цена «квадрата» в петербургских новостройках стремится к 200 тысячам рублей

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Петербурга достигла 198,3 тысяч рублей. По данным аналитиков компании «Петербургский Дом Недвижимости», данный показатель вырос на 55%. С начала пандемии квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал в полтора раза.

Наиболее существенный рост наблюдается в категории двухкомнатных квартир. С начала пандемии они прибавили в цене 60%. В среднем двухкомнатная квартира в новостройке обходится петербуржцу в 13,29 млн рублей.

Средняя площадь арендуемых квартир в Петербурге за время пандемии немного снизилась. До её начала она составляла 52 квадратных метра, а к настоящему моменту сократилась до 50.