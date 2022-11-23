В Мурино ввели в эксплуатацию второю очередь проблемного ЖК

В Ленобласти благодаря работе местного правительства и правоохранителей застройщик “Янтарь” (ГК “Лидер групп”) завершил строительство и ввел в эксплуатацию многоквартирный ЖК.

Как сообщает ivbg.ru, теперь застройщик должен будет организовать приемку квартир и выдачу ключей, которых ждали более тысячи человек с 2019 года. Также на территории жилого комплекса возвели дошкольное учреждение.

Отмечается, что до конца текущего года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввести в эксплуатацию четыре дома ЖК “Щегловская усадьба”, а также по одному дому в ЖК “Ёлки Вилладж” и “Солнце”.

Глава 47-го региона Александр Дрозденка сообщил, что проблема с обманутыми дольщиками в Ленобласти будет закрыта до 2025 года. В настоящий момент в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории области включены 2 354 человек.