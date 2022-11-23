  • 23 Ноябрь 2022
USD 23.11.2022 60.6566 +-0.0813
USD ММВБ 13:31 60.5083  
EUR 23.11.2022 62.1774 +0.0529
EUR ММВБ 13:31 62.2442  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Мурино ввели в эксплуатацию второю очередь проблемного ЖК

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Ленобласти благодаря работе местного правительства и правоохранителей застройщик “Янтарь” (ГК “Лидер групп”) завершил строительство и ввел в эксплуатацию многоквартирный ЖК.

Как сообщает ivbg.ru, теперь застройщик должен будет организовать приемку квартир и выдачу ключей, которых ждали более тысячи человек с 2019 года. Также на территории жилого комплекса возвели дошкольное учреждение.

Отмечается, что до конца текущего года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввести в эксплуатацию четыре дома ЖК “Щегловская усадьба”, а также по одному дому в ЖК “Ёлки Вилладж” и “Солнце”.

Глава 47-го региона Александр Дрозденка сообщил, что проблема с обманутыми дольщиками в Ленобласти будет закрыта до 2025 года. В настоящий момент в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории области включены 2 354 человек.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram