Jägermeister прекращает поставки в Россию

Стало известно, что производитель крепкого травяного ликера Jägermeister остановит поставки в Россию. Об этом сообщили в Федерации рестораторов и отельеров.

Как передает “МК в Ленобласти”, оставшиеся запасы напитка будут продавать по более высоким ценам. Отмечается, что дистрибьюторы уже ищут альтернативные варианты поставок ликера в Россию. По словам общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса Сергея Миронова, новый вариант будет найден.

Ранее мы рассказывали, что ретейлер H&M планирует продержаться в России как можно дольше. Так, бренд одежды организовал новый канал поставок через Казахстан, чтобы привезти в РФ новую коллекцию. Напомним, что ретейлер ранее выразил намерение покинуть российский рынок.