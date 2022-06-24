В больницах России шунты для операции находятся в достатке

В Сети распространилась информация о том, что в российских больницах начали фиксировать дефицит шунтов для операции. Однако в действительности никаких проблем с медицинскими устройствами нет.

Ранее из неизвестных источников поступила информация о том, что в больницах России наблюдается масштабный дефицит шунтов для операции. И связывали это с тем, что в стране в целом наблюдаются серьезные проблемы в связи с уходом иностранных производителей, сообщает «МК в Новгороде».

Однако в Росздравнадзоре эту информацию не подтвердили. В пресс-службе заметили, что ни российские, ни зарубежные производители указанных медицинский изделий вовсе не объявляли о своем уходе с рынка. Поставки стабильно продолжаются и в достаточном объеме. Никакого дефицита в российских больницах нет и не предвидится.