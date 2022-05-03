В России могут возобновить работу автоконцерны Toyota, Nissan и Hyundai

О планах вернуться на российский рынок заявили автоконцерны Toyota, Nissan и Hyundai.

Как сообщает PRIMPRESS, Nissan хочет снова начать работу завода в Петербурге с 4 мая. Работникам уже сообщили об этом в устной форме, попросив выйти на работу завтра утром. При этом к работе в Петербурге пока не планирует возвращаться Toyota. Представители Hyundai же отметили, что не будут работать в России как минимум до 31 мая.

Ранее компании заявили о приостановке своей деятельности в России. Причиной назвали проблемы с поставками комплектующих. Также в фирмах уточнили, что не собираются полностью уходить с российского рынка.