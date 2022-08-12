Из России уходит производитель кофе Tchibo и Davidoff

С российского рынка уходит немецкая компания Tchibo GmbH — четвертый производитель кофе в мире.

Как сообщает АБН, до конца календарного года компания продолжит поставки кофе Tchibo и Davidoff на территорию Российской Федерации. Однако затем она будет вынуждена разработать новую марку. Отмечается, что организация перешла к местному топ-менеджменту. Новым собственником бизнеса является ООО «МВК» генерального директора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского.

Однако следует уточнить, что в последние годы бизнес Tchibo в Росии переживал не лучшие времена, находясь в упадке. Об этом сообщает генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В основном такая плачевная ситуация у компании в РФ складывалась из-за отсутствия финансовых инвестиций в рекламу и маркетинг. В связи с этим, уход брендов компании отечественный рынок не заметит.