Петербуржцам рассказали, как работает общественный контроль за проведением капремонта

Фонд капитального ремонта рассказал петербуржцам о том, как собственники могут проконтролировать капремонт и как проходит приемка в обновленном доме.

В комиссию по приемке входят представители Фонда, управляющей организации дома и администрации района. Представитель от собственников выбирается на общем собрании. Он может присутствовать при этом процессе в том случае, если объект был включен в краткосрочный план по протоколу ОСС, а не по распоряжению районной администрации. Работы в квартирах всегда принимает владелец, независимо от того, как именно дом был включен в план ремонта.

Сам процесс приемки делится на два этапа — предварительная и окончательная. По завершению ремонта, об окончании работ сообщает в Фонд подрядчик. Фонд созывает комиссию, направляя ее участникам письма. На этом этапе комиссия проводит осмотр объекта, после чего выставляет исполнителю работ замечания. В Фонде Капремонта отметили, что в зависимости от качества проделанных работ, предварительных приемок может быть несколько.

После того, как все дефекты на объекте исправлены, документация направляется в Фонд и только после этого начинается окончательная приемка. Участники комиссии поочередно проводят заключительную проверку на объекте. Отсутствие замечаний подтверждается их подписями. После документы возвращают обратно в Фонд капремонта, где они проходят повторную проверку и после передаются на оплату.

Чтобы получить денежные средства за проведенную работу, подрядной организации необходимо не только качественно выполнить свои задачи, но и решить проблемы с протечками, если они имеются, возместить ущерб собственникам и провести устранение последствий в квартирах. Также необходимо решить сопутствующие вопросы, такие как вывоз мусора или оплата коммунальных услуг.

Напомним, что ранее глава Фонда капремонта Дмитрий Шутов провел совещание с подрядчиками, которым напомнили, что они должны устранить все замечания собственников для получения денег.