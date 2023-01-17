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Петербуржцам рассказали, как можно сэкономить на отоплении в 2023 году

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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Вместе с приходом холодов у петербуржцев увеличиваются счета за коммунальные услуги. Однако существуют способы сэкономить на отоплении в многоквартирных домах (МКД).

Если установлены герметичные стеклопакеты, то из квартиры может уходить до 15% тепа, через пол и стены – также до 15%, а через потолок – до 30%.

С утечкой тепла можно бороться самостоятельно. Для этого можно заменить остекление на стеклопакеты, утеплить балкон и входную дверь, установить биметаллические радиаторы с самой высокой теплоотдачей, оборудовать батареи терморегуляторами для избежания перетопов, регулярно чистить радиаторы от налета.

Специалисты также советуют петербуржцам использовать отражающую пленку для окон, утеплять помещения с помощью изоляционного материала на стенах, обшить полиэтиленом потолок и тепловой изоляцией и экранировать стену за батареей. Также рекомендуется снижать температуру на время, пока никого нет дома, и ночью во время сна.

Однако важно отметить, сто во многом вопрос экономии зависит от работы проектировщиков. Так, они могут обеспечить значительную оптимизацию тепловой энергии, если запроектируют в доме крышную котельную или индивидуальный тепловой пункт (ИТП), за счет которого тепло регулируется в зависимости от погоды. Согласно оценке экспертов, такой ИТП способен экономить на теплоэнергии порядка 20%.

В Фонде капитального ремонта Петербурга рассказали, как именно работает данная технология. На фасаде здания устанавливается датчик температуры наружного воздуха, который передает информацию системе, которая в свою очередь меняет интенсивность подачи тепла. Автоматическое регулирование позволяет избежать избыточного отопления, что в результате приводит к снижению платежки. Также система способна предупредить о вероятной аварийной ситуации, за счет чего обслуживающая организация дистанционно сможет откорректировать работу системы.

Фонд Капитального ремонта, под руководством Дмитрия Шутова, с прошлого года начал наращивать темпы по установке индивидуальных тепловых пунктов в домах Северной столицы. За 2022 год в 72 домах была установлена система погодного регулирования. Стоит отметить, что до этого, в 2018 и 2019 годах, их установили всего в 45 домах, а в 2020 – в 62.

Также за счет ИТП могут экономить проживающие в многоквартирных домах с вертикальной разводкой системы отопления, для которых установка индивидуальных приборов учета невозможна. Специалисты советуют собственникам провести собрание жильцов и принять решение по установке ИТП.

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