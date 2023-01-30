В Фонде капремонтра рассказали, как проводится ремонт систем электроснабжения в домах Петербурга

Ремонт системы электроснабжения является одним из самых кропотливых и сложных видов работ. В Фонде капитального ремонта (ФКР) Петербурга рассказали, какие этапы входят состав таких работ.

Сперва специалисты проводят полную замену замену главного распределительного щита. Затем меняют вводные устройства, для чего требуется доступ в квартиру. Потом следуют замены идущих по ластичной клетке силовых кабелей, систем освещения чердака, подвала и парадной. Также меняются светильники на фасаде и под козырьками.

Также производят замену автоматов этажных электрощитов и установку трансформаторов в подвалах, понижающих напряжение. По завершению всех перечисленных работ в обязательном порядке в специальной лаборатории выполняется замер сопротивления изоляции.

Во время проведения ремонтных работ ФКР, которым руководит Дмитрий Шутов, проводит замену лампочек и светильников в помещениях общего пользования, где Фонд устанавливает светодиодные светильники, часто с датчиками движения. Аналогичные светильники устанавливаются и под козырьки.

В результате собственники получают современную систему электроснабжения, которая отличается безопасностью и экономией на электроэнергии.