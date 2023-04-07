Квартиру Горького на Кронверкском выставили на аукцион за 75 млн рублей

В Санкт-Петербурге на аукцион выставили уникальную мемориальную шестикомнатную квартиру писателя Максима Горького. Начальная стоимость лота оценивается в 75 млн рублей.

На сайте аукционного дома «Литфонд» появилась информация о том, что на продажу выставили квартиру писателя Максима Горького. Новый владелец получит в собственность шесть комнат, камин, три санузла и красивый вид на центр города.

Отметим, что квартира расположена в доходном доме жены сенатора Барсова на Кронверкском проспекте, 23 литера А. Сам дом был построен в 1912 году в стиле «северный модерн».

Начальная стоимость лота оценивается в 75 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге Фонд капитального ремонта (ФКР) впервые провел конкурс на сезонные работы задолго до начала сезона. Ранее все аукционы проводились в начале.