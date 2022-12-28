ФКР заранее выставил на аукцион 75% объектов для проведения капремонта

В Петербурге Фонд капитального ремонта (ФКР) впервые провел конкурс на сезонные работы задолго до начала сезона. Ранее все аукционы проводились в начале.

ФКР, которым с 2021 года управляет Дмитрий Шутов, выставил на аукционы 75 процентов объектов краткосрочного плана на 2023 год. Около 69 процентов из этих объектов нашли подрядчика.

Такой подход позволит заранее провести все необходимые анализы и повысить качество ремонтных работ, а также не терять ни одного дня агротехнического периода 2023 года.

Подрядчики также получат возможность составить план работ, заранее подготовиться к их проведению и вовремя приступить к ремонту.

Ранее аукционы проводились в начале сезона, а иногда ближе к его окончанию В таких случаях подрядчикам приходится работать в спешном порядке. Также тратится время на выбор победителя и заключения контрактов, только после этого начинается подготовка к проведению работ.

Все эти процедуры могут занимать несколько месяцев, что приводит к проведению работ уже после окончания сезона. С этим часто можно встретится при строительстве и ремонте дорог.

Так, СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства», по всей видимости, решила сохранить тенденцию, в связи с чем аукционы были объявлены в конце июля 2022 года. Они продлятся до конца 2023 года. Начальная цена каждого конкурса составляет около 3 млрд рублей.

Однако на момент объявления аукционов не были определены ни сроки начала работ, ни перечень участков. Отметим, что, согласно документа на странице КРТИ, адресная программа по проведению ремонта работ на 2022-2024 годы была утверждена только спустя полгода после объявления.

Кроме того, тендерная система аукционов придерживается регламенту, согласно которому подобные аукционы не могут проводиться без учета предметных условий контракта. Потенциальные подрядчики не могут в полном объеме оценить масштаб работы и реальную стоимость.

Заказчик сможет составить на ремонт только когда, как КРТИ направит списки с адресами подлежащих ремонту улиц. Только после этого подрядная организация сможет приступить к проведению работ. Однако весь процесс занимает много времени, что делает такой подход неоправданным.

Фонд решил не поддерживать такую тенденцию. Организация заранее подготовила все необходимые данные для проведения аукциона. Подрядчики уже знают, на каком объекте и какой тип работ им предстоит выполнить. В связи с этим они могут заранее подготовиться.

Кроме того, для контроля затрачиваемых средств ФКР оставляет обязательными требования о банковском сопровождении работ и страховании работ, которое обезопасит собственников квартир.

Напомним, что Фонд заключает с подрядчиком договоры по новым контрактам ПИР+СМР. Теперь разработкой документации и проведением работ занимается один исполнитель.