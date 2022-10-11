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Автоэксперт оценил перспективы продажи петербургского завода Nissan

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Российские активы японской компании Nissan будут проданы в собственность подведомственному Минпромторгу государственному научному центру РФ ФГУП “НАМИ”. Также известно, что после сделки обслуживанием машин будет заниматься АвтоВАЗ.

В разговоре с “МК в Питере” автоэксперт Алексей Хресин оценил способность отечественного производителя справиться с такой непростой задачей. По словам экспрта, скорее всего большую часть комплектующих будут доставлять из Китая. Мловероятно, что АвтоВАЗ прибегнет к полному циклу. На данный момент, самое сложное — выстроить цепочки логистики с поставщиками.

Также Хресин отмечает, что на рынке уже случился рост цен и Nissan не сможет избежать повторения судьбы своих конкурентов по нише.

Напомним, что завод Nissan в Петербурге перестал работать в марте этого года. Производство вынуждено было приостановить после введения санкций, которые привели к дефициту комплектующих и нарушении логистических цепочках.

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