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Петербургский автодилер требует взыскать 1,4 млрд рублей с General Motors

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В Петербурге автомобильный дилер "Автополе-М" подал иск в арбитражный суд. Дилер требует взыскать с “Дженерал Мотороз авто” более 1,4 млрд рублей, дабы компенсировать убытки.

Убытки и упущенную выгоду автодилер получил из-за невыполнения обязательств по договору заключенному в 2016 году. Истец также просит суд наложить арест на счета "ДжиЭм Авто". Суд удовлетворил заявление автодилера об обеспечении иска. Об этом пишет “ДП”.

Группа компаний “Автополе” владеет крупным портфелем брендов.  Юрлицо "Автополе-М" продает авто нескольких марок. В их числе такие, как  Chevrolet и Cadillac. Это один из крупных официальных дилеров марки GM в Северо-Западном регионе. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" передаст российские активы Nissan "АвтоВазу" для оследующей реализации производства автомобилей Lada в Петербурге.

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