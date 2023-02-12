В Петербурге в 2023 году может появится новый китайский бренд авто

В России авторынок все больше и больше пополняется машинами из Китая. Так, в Санкт-Петербурге в скором времени можно будет приобрести автомобили марки BAW у дилера.

В настоящий момент китайская автокомпания ведет переговоры с одним из петербургских дилеров касательно поставок своих машин. Предположительно первые автомобили марки ВАW в городе Петра начнут появляться весной-летом текущего года. Об этом пишет Neva.Today.

Также не исключено, что в будущем автомобильная компания из Поднебесной может организовать в Северной столице собственное производство.

Ранее также стало известно, что в 2023 году в Петербурге всеже появились новые иномарки европейских брендов. Однако их привезли в город через парралельный импорт. В связ с тем, что марки европейских и американских авто возить напрямую не предоставляется возможным, некоторые дилеры заключили контракты с китайскими поставщиками. Так, в городе появилось больше машин китайских брендов Chery и Haval.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Lada планирует выпустить до 10 тысяч машин за год на бывшем заводе Nissan в Петербурге.