В Петербурге на бывшем заводе Nissan планируют выпустить до 10 тысяч машин Lada за 2023 год

Член Бюро Союза машиностроителей России и президент АО “АВТОВАЗ” Максим Соколов, назначенный на должность куратора регионального отделения СоюзМаш в Петербурге, провел совещание, на котором были освещены планы компании. В совещании принял участие вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Соколов отметил, что объем выпуска автомобилей в 2023 году может составить до 10 тысяч штук, в зависимости от динамики спроса на рынке. А к 2025-2027 году выпуск может вырасти до 50-70 тысяч авто в год.

Также на совещании обсудили вопрос поставки комплектующих. На сегодняшний день в Северной столице работают порядка 30 поставщиков, объемы производства сильно сокращены, а некоторые предприятия приостановили работу.

Члены встречи сошлись на мнении, что для компонентной индустрии важна поддержка, так как бюджетная поддержка так называемой “отверточной сборки” может привести к неэффективности инвестиций в НИОКР, утрату инженерных компетенций и к деградации отечественного машиностроения.

Также было отмечено, что в Петербурге региональным отделением СоюзМаш будет создан реестр компаний-поставщиков автокомпонентов.