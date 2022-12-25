В Петербурге пьяный студент катался на чужом крашеринге

В Петербурге сотрудники дорожной полиции остановили каршеринговй автомобиль, за рулем которого находился пьяный первокурсник, завладевший авто с чужого аккаунта.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в Адмиралтейском районе 24 декабря у дома 45 по Загородному проспекту нарядом ДПС для проверки документов был остановлен каршеринговый Nissan. За рулем машины находился 19-летний студент первого курса вуза. Водитель имел признаки алкогольного опьянения и был доставлен в отдел.

Также выяснилось, что автомобилем нарушитель завладел с чужого аккаунта. По факту угона каршеринга в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Василеостровском районе Петербурга пьяный водитель каршеринга сбил насмерть пешехода, которого от удара забросило на крышу машины. Мужина, находившийся за рулем, не заметил этого и продолжил движение с трупом на крыше.