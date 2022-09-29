Смольный рискует сорвать планы по борьбе с долгостроями

Правительство Санкт-Петербурга рискует сорвать планы по достройке объектов незавершенного строительства (ОНС) в государственной собственности. В их числе – социальные объекты, объекты дорожной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Накануне в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание, в ходе которого в первом чтении был принят законопроект о создании особого реестра для незавершённых объектов капитального строительства. Один из авторов документа Александр Рассудов (КПРФ) подчеркнул, что на данный момент в Петербурге насчитывается порядка 1400 таких долгостроев. Он подтвердил, что среди них есть объекты социальной инфраструктуры.

«Сейчас невозможно четко спрогнозировать будущие бюджетные доходы. Не исключено, что какие-то объекты придется законсервировать», — указал Рассудов.

При этом по итогам 2021 года объем незавершенного строительства, включенного в сводный реестр ОНС государственной собственности Санкт-Петербурга, составил 165,9 миллиардов рублей. В апреле 2022 года в соответствии с федеральным поручением был направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации перечень, состоящий из 137 объектов незавершенного строительства. Все работы на этих участках необходимо завершить в самое ближайшее время, поскольку среди них присутствуют социальные объекты, дорожной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Однако правительство Санкт-Петербурга рискует сорвать сроки завершения и не найти подрядчиков для этих 137 объектов. Так, в частности генеральный директор СРО «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов в интервью журналистам «Делового Петербурга» отмечал, что сейчас компаний, желающих взяться за исполнение крупного государственного контракта, крайне мало.

«В нынешних условиях галопирования цен на строительные материалы подписываться под контракты бывает очень опасно», — указал Белоусов.

По его словам, региональные власти хоть и получили право корректировать условия и цены по уже заключенным государственным контрактам, однако реальных прецедентов до сих пор не было зафиксировано.

Помимо того, высока вероятность, что Смольный не сможет найти инструментов для стимулирования строительства. В результате эти объекты рискуют так и остаться стоять и разрушаться, не реализуя весь свой экономический потенциал и уродуя вид города.

Прослеживается в этом и нерасторопность Смольного. Особенно показательными являются действия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по отношению к проблемам обманутых дольщиков. Так, в частности, в рамках встречи с жителями Красносельского района в 2019 году градоначальник пообещал полностью решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году.

Однако в начале 2022 года Беглов вновь передвинул сроки решения проблемы обманутых дольщиков. Теперь проблему обещают закрыть в 2023 году, но и в это жители Петербурга верят с трудом, учитывая весь предыдущий опыт.