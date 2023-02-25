Петербург получил одобрение заявок на строительство Витебской развязки и обновление инфраструктуры

Санкт-Петербург получил от Минстроя РФ одобрение заявок на строительство Витебской развязки, а также на обновление коммунальной инфраструктуры и приобретение подвижного состава.

На территории Северной столицы состоялась рабочая встреча, на которой присутствовал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзулин, объявивший об одобрении городу заявок на строительство Витебской развязки, обновление коммунальной инфраструктуры и приобретение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Уточняется, что строительство Витебской развязки позволит подключить Западный скоростной диаметр к Широтной магистрали скоростного движения. Кроме того, на средства Фонда национального благосостояния в северной части города на Неве специалисты начнут возведение первого этапа второй нитки Главного канализационного коллектора.

Файзулин отметил важность формирования транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры сразу же при возведении нового жилья в городе.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге впервые за 40 лет начнут строить новый разводной мост через Неву. Известно, что объект предусмотрен Генеральным планом Петербурга и концепцией развития транспортной системы города.