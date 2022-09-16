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Александр Дрозденко открыл финал форума «Открытый диалог. Возможности для каждого»

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© Фото: Baltphoto

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В пятницу, 16 сентября, в Приозерском районе Ленобласти проходит финал форума «Открытый диалог. Возможности для каждого». Он проходит на территории курорта «Игора» и призван объединить социально-активных граждан региона. На открытии финала гражданского форума приехал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Как передает Онлайн47, 15 сентября на мероприятии подведут итоги. На нем соберутся социально-активные граждане области, которые входят в «Команду 47». В своем выступлении Александр Дрозденко отметил, что гордится, что форум проходит под лозунгом «Команды 47».

«Это здорово, когда такое большое количество инициативных жителей, причём разного возраста и все готовы приносить пользу, развивать Ленобласть», - сказал в своем выступлении глава Ленобласти.

Он также отметил, что в правительстве области были предприняты серьезные шаги для того, чтобы аккумулировать возможности поддержки инициатив неравнодушных граждан.

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