Глава Ленобласти Дрозденко выступил за развитие мототуризма в России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что мототуризм нужно развивать. Об этом он сказал на семинаре-совещании подготовке Госсовета по туризму «О развитии туризма в Российской федерации», который проходит в рамках Восточного экономического форума.

Как пишет ivbg.ru, глава Ленобласти отметил, что реализация проектов по мототуризму, является отличным примером реализации лучшего европейского опыта путешествия для байкеров.

В пример Дрозденко привел маршрут “Сочи-Севастополь”. Он отметил, что в Сочи есть уже несколько мотоклубов, которые не просто готовы дать в аренду мотоцикл, но и сопроводить, а также оказать техническую поддержку. По мнению губернатора региона, есть все шансы, что такой вид туризма приживется в России.

Александр Дрозденко напомнил, что подобные активности в мототуризме привязаны к различным фестивалям. Так, например, крупный фестиваль Baltic Rally рассчитывает на федеральную поддержку.